«اللواء 444 قتال» يضبط مهربين بارزين بينهم الجزائري «الدّون رونالدو»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، القبض على أربعة مهربين بارزين، بينهم الجزائري الملقّب بـ«الدّون رونالدو».

وقال اللواء، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن مفارزه تمكنت «في ضربة استباقية وسط الصحراء الليبية، وبعد اشتباك مباشر مع المهربين، من إلقاء القبض على أربعة أشخاص من رؤوس التهريب وهم يقودون سيارتهم المصفحة».

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وأضاف أن «الأربعة المقبوض عليهم من أكبر مهربي المخدرات»، وجرى القبض عليهم بعد نصب كمين محكم أثناء انتظارهم لاستلام إحدى شحنات التهريب».



جانب من عملية القبض على المهربين (اللواء 444 قتال)

جانب من عملية القبض على المهربين (اللواء 444 قتال)

جانب من عملية القبض على المهربين (اللواء 444 قتال)

جانب من عملية القبض على المهربين (اللواء 444 قتال)