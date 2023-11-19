«الأرصاد» يحذر من الرياح على الساحل بين بنغازي وطبرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق، تصل سرعتها إلى ما بين 25 و30 عقدة، مع ارتفاع الموج إلى 4.50 متر، اليوم الأحد.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

• السماء قليلة السحب، وتتكاثر من حين لآخر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على ساحل مصراتة وسرت.

• الرياح شمالية غربية، وتتحول تدريجيا غدا إلى جنوبية غربية، وسرعتها تتراوح ما بين 5 عقد و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.75 و2.50 متر.

• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 22 و24 درجة مئوية، والرؤية جيدة.



الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب وتتكاثر أحيانا، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

• الريح شمالية غربية بوجه عام، وسرعتها تتراوح ما بين 10 عقد و25 عقدة، وتصل إلى 30 عقدة على ساحل الجبل الأخضر.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.50 و4.00 أمتار، ويصل اليوم إلى 4.5 متر على ساحل الجبل الأخضر وطبرق.

• البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، ويكون شديد الاضطراب هذا اليوم على ساحل الجبل الأخضر وطبرق.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 20 و23 درجة.

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.

- حالة الطقس في ليبيا (الأحد 19 نوفمبر 2023)

قبل ذلك، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الرياح نشطة إلى قوية، اليوم الأحد، على مناطق الشمال الشرقي، مع فرصة سقوط أمطار، خاصةً على الجبل الأخضر، بينما يميل الطقس للاستقرار على باقي مناطق البلاد.

توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية لحالة الطقس على السواحل الليبية، الأحد 19 نوفمبر 2023 (المركز)

توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية لحالة الطقس على السواحل الليبية، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (المركز)