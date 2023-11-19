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حالة الطقس في ليبيا (الأحد 19 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 نوفمبر 2023, 10:12 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الأحد 19 نوفمبر 2023)
حالة الطقس في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الرياح نشطة إلى قوية اليوم على مناطق الشمال الشرقي، مع فرصة هطول أمطار، خاصةً على الجبل الأخضر، بينما يميل الطقس للاستقرار على باقي مناطق البلاد. 

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا هذا اليوم، خاصةً على المناطق من مصراتة حتى سرت، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
الرياح: شمالية غربية فشمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتحول غدا إلى جنوبية غربية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 19 و24 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، خاصةً على الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية، نشطة السرعة إلى قوية أحياناً، وتصل سرعتها إلى 50 كم/س، خاصةً على الجبل الأخضر، وتقل سرعتها غدا.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 17 و23 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر أحياناً هذا اليوم على الجفرة.
الرياح: شمالية شرقية فجنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و27 درجة مئوية، وتسجل تراجعا طفيفا غدا.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: قليلة السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى خفيفة السرعة
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و26 درجة مئوية، وتسجل زيادة الثلاثاء على غالبية المناطق.

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