الكيلاني تبحث الاستفادة من التجربة التركية في قضايا الطفولة والمرأة وذوي الإعاقة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وفاء أبوبكر الكيلاني «الاستفادة من التجربة التركية في قضايا الطفولة والمرأة وذوي الإعاقة والأسر المنتجة»، وذلك خلال لقائها السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز.



الكيلاني تبحث مع السفير التركي ملف الأشخاص ذوي الإعاقة

جرى خلال اللقاء، الذي عقد في العاصمة طرابلس أمس السبت، مناقشة العلاقات بين الجانبين، خصوصا ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، وإمكانية التعاون بين الجانبين في مجال الأطراف الصناعية. واتفقت الوزيرة مع السفير التركي على عقد المزيد من اللقاءات، وتوقيع مذكرات تعاون تغطي مجالات العمل الممكنة بين البلدين.

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وأكدت الكيلاني «ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين»، مثمنة جهود فرق الإنقاذ التركية «التي شاركتنا في إنقاذ منكوبي العاصفة درنة». حضر الاجتماع الخبير الاجتماعي في الوزارة، ومدير مكتب التعاون الفني.