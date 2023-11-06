يلماز: الفريق الميداني التركي لا يزال يعمل في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

قال سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز إن الفريق الميداني الذي أرسلته بلاده للمساعدة في عمليات الإنقاذ لا يزال يعمل حتى الآن في مدينة درنة، بحسب بيان لوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على «فيسبوك».

وأشاد يلماز خلال لقاء مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بموقف ليبيا عندما كانت أولى الدول التي قدمت المساعدة للمدن المتضررة من الزلازل التي ضربت عدة مدن تركية في فبراير الماضي.

وفي 12 سبتمبر الماضي، أعلن وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة إرسال فريق بحث وإنقاذ وتدخل طبي إلى شرق ليبيا للمساعدة في مواجهة آثار كارثة العاصفة «دانيال».

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استكمال إجراءات فتح القنصلية التركية في بنغازي

وفي سياق متصل، أكد السفير التركي خلال لقائه الحويج اليوم حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع ليبيا، مشيرًا إلى استكمال الإجراءات لفتح القنصلية التركية بمدينة بنغازي، ومساهمة الشركات التركية في التنمية والإعمار.

وفي 30 أكتوبر المنقضي، أعطى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «الإذن بفتح القنصلية التركية في بنغازي للشروع في تنفيذ الإجراءات الفنية والإدارية لانطلاق عملها»، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.