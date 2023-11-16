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«العربية لحقوق الإنسان» تدين «خطف» نقيب أعضاء هيئة التدريس الجامعي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 نوفمبر 2023, 09:05 مساء
«العربية لحقوق الإنسان» تدين «خطف» نقيب أعضاء هيئة التدريس الجامعي
النقيب العام لأعضاء هيئة التدريس الجامعي عبدالفتاح السائح خلال المشاركة في وقفة احتجاجية لأعضاء النقابة في 12 أكتوبر 2023 (فيسبوك)
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حمَّلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة سلامة النقيب العام لأعضاء هيئة التدريس الجامعي عبدالفتاح السائح، الذي «خُطف» من مقر النقابة داخل الحرم الجامعي لجامعة طرابلس في وقت سابق اليوم الخميس.

«العربية لحقوق الإنسان»: خطف السائح «محاولة لفك اعتصام أعضاء هيئة التدريس الجامعي»
وقالت المنظمة، في بيان بشان إدانة الواقعة، إن «عملية الخطف جاءت في سياق محاولة الحكومة كسر إرادة أعضاء هيئة التدريس الجامعي»، معتبرة إياها أيضًا «وسيلة لفك الاعتصام الذي تقوده النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي».

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وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن الاعتصام السلمي حق مصون وفقًا للإعلان الدستوري، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، داعية في الوقت نفسه النائب العام - باعتباره أحد الشخصيات الاعتبارية التي لديها الدراية الكاملة بأسباب ومبررات الاعتصام - العمل على إطلاق نقيب عام أعضاء هيئة التدريس.

وفي وقت سابق اليوم، قالت النقابة في بيان إن المجهولين خطفوا السائح من مقر ديوان النقابة، محملة سلامته الشخصية لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ودعت جميع الجهات الوطنية والدولية التدخل لضمان سلامته الشخصية.

أعضاء النقابة: «مستمرون في الاعتصام حتى تتحقق المطالب كافة»
لاحقا نظم عدد من أعضاء النقابة أمام مقرها في طرابلس وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق النقيب العام. ورفع المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها «أين دولة القانون؟» و«مستمرون في الاعتصام حتى تتحقق المطالب كافة»، حسب بث مباشر للفعالية على صفحة النقابة بموقع «فيسبوك».

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