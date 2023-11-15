بسبب رحلة سابقة إلى حيفا.. ليبيا ترفض دخول ناقلة نفط

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت وكالة «بلومبرغ» الأميركية رفض ليبيا دخول ناقلة نفط كان من المقرر أن تقوم بتحميل شحنة من أحد موانئها، بعد أن أجرت السفينة رحلة سابقة إلى «إسرائيل».

وفقًا لبيانات تتبع الناقلات التي جمعتها «بلومبرغ» أمس الثلاثاء، فقد وصلت سفينة «بروتيوس فيليب» بالقرب من مليتة في غرب ليبيا قبل يومين. وكان من المقرر أن تُحمَّل السفينة بـ600 ألف برميل من الخام، لكن طُلب منها المغادرة لأنها نقلت نفطًا في السابق إلى حيفا في الأراضي المحتلة.

مليتة للنفط والغاز لم تسمح للناقلة بدخول الميناء

ونقلت الوكالة عن مسؤول في الشركة طلب عدم الكشف عن هويته إن شركة مليتة للنفط والغاز، التي تدير المحطة، لم تسمح للناقلة بدخول الميناء والتحميل بعد التأكد من أنها كانت بالسابق في ميناء حيفا الإسرائيلي، وطلبت منها المغادرة. وهو الأمر الذي أكده شخصان آخران على دراية بالأمر.

وفي ضوء الحرب في غزة زعمت الوكالة الأميركية أنه لا يُعتقد أن النهج الذي تتبعه ليبيا يعكس تغييرًا في سياستها أو الدول العربية الأخرى. مع ذلك، كثفت بعض سلطات الموانئ عمليات التفتيش على الرحلات السابقة للناقلات.

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وأوضح ثلاثة من سماسرة السفن ومالك واحد أن من الممارسات الشائعة للناقلات التي تذهب إلى الموانئ الإسرائيلية، توقف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال التي تخبر أنظمة مراقبة الأقمار الصناعية بمكان وجودها ووجهتها. وذلك لأن معظم الدول العربية لا تعترف بإسرائيل ويمكنها رفض السفن التي ذهبت إلى هناك سابقًا.

الناقلة حاولت التمويه على سفرها إلى «إسرائيل»

وجرى تحميل ناقلة «بورتيوس فيليبا» بالخام من الغابون في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر، ثم أشارت وجهتها إلى حيفا في 25 سبتمبر عند وصولها للبحر الأبيض المتوسط. وأغلقت الناقلة جهاز الإرسال والاستقبال في الأول من أكتوبر عندما اقتربت من إسرائيل.

وفي 6 أكتوبر، عاد جهاز الإرسال والاستقبال مرة أخرى للعمل، مع انخفاض الغاطس إلى 8.5 متر من 14 مترًا في السابق، مما يشير إلى أن الحمولة فرُغَّت، وفق «بلومبرغ».