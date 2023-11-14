بوشناف وأمين مجلس الأمن الروسي يبحثان الوضع الأمني في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف، الإثنين، مع أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، الوضع الأمني في ليبيا، وكذلك التعاون المشترك في قضايا مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى التعاون في حالات الطوارئ، بحسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

ووصل بوشناف، في وقت سابق، إلى موسكو في زيارة عمل، «تلبية لدعوة السلطات الروسية لإجراء محادثات» مع نظيره أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

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وقالت وكالة الأنباء الليبية إن بوشناف ناقش مع أمين مجلس الأمن الروسي «آليات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين من خلال مجلسي الأمن في كلا البلدين». كما «تبادلا وجهات النظر حول الوضع الأمني الحالي في ليبيا، وكذلك الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وأضافت أن الجانبين ناقشا كذلك الاهتمام المشترك في قضايا مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى التعاون في حالات الطوارئ ومنعها وإزالة عواقبها، وذلك في أعقاب العاصفة «دانيال» التي اجتاحت شرق ليبيا في سبتمبر الماضي.