جهاز الإسكان يبحث مع «فاباك» النمساوية مشروعات مياه وصرف صحي في جنزور والماية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث مسؤولو جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان ووفد شركة «فاباك» النمساوية تفعيل عقود مبرمة لمشروعات مياه وصرف صحي في جنزور والماية.

جاء ذلك خلال لقاء في مقر مكتب الجهاز في الجفارة بحضور ممثلين عن مكتب التشغيل والصيانة بشركة المياه والصرف الصحي الجفارة، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع «فيسبوك» أمس الإثنين.

مشروعات في جنزور والماية

وتشمل المشروعات صيانة وتجديد محطات الضخ الرئيسية والمساعدة لنزح مياه الأمطار والصرف الصحي في جنزور، ومشروع تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالماية والذي جرى تغيير موقعه إلى المعمورة بجوار المشروع السكني.

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وناقش المجتمعون تقييم المواد والمعدات الموردة لهذه المشروعات، وتحديد الحالة الفنية لها من خلال فريق فني مشترك من الأطراف ذات العلاقة.