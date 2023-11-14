«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على ساحلي طرابلس ومصراتة بسبب الضباب

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على ساحلي طرابلس ومصراتة بسبب الضباب.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.75 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب أحيانا.

• الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية بينما تكون متغيرة الاتجاه اليوم على الساحل من زوارة إلى طرابلس سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

• البحر خفيف الموج بينما يكون هادئا على ساحل زوارة.

• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة إلى متوسطة لاحتمال ظهور ضباب خفيف في الصباح الباكر على ساحلي طرابلس ومصراتة.