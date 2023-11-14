«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على ساحلي طرابلس ومصراتة بسبب الضباب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على ساحلي طرابلس ومصراتة بسبب الضباب.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.75 متر على طول الساحل.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب أحيانا.
• الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية بينما تكون متغيرة الاتجاه اليوم على الساحل من زوارة إلى طرابلس سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
• البحر خفيف الموج بينما يكون هادئا على ساحل زوارة.
• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة إلى متوسطة لاحتمال ظهور ضباب خفيف في الصباح الباكر على ساحلي طرابلس ومصراتة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر.
• الرياح شمالية غربية وتكون غربية صباح الغد على ساحل الجبل الأخضر سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة الحرارة تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
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