الحوادث المرورية تودي بحياة 9245 شخصا في 5 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

قالت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إن الحوادث المرورية أودت بحياة 9245 شخصا خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقدرة الخسائر المادية لتلك الحوادث بنحو 218 مليون دينار.

وحسب تقديرات الحكومة، فقد سجلت تلك الحوادث إصابات بليغة بواقع 11 ألفا و532 إصابة خلال الفترة بين عامي 2018 و2023، بينما بلغ عدد المركبات المتضررة 39 ألفا و218 سيارة، وفق منصة «حكومتنا».

- جهاز الإسعاف: وفاة شخصين وإصابة خمسة في حادث سير بالشويرف

- وفاة 3 أشخاص في حادث تصادم بسرت