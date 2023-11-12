صب القواعد الخرسانية لخزان مياه بمنطقة سيدي معمر في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، اليوم الأحد، استمرار أعمال إنشاء خزان مياه أرضي بمنطقة سيدي معمر في بلدية ترهونة.

وأعلن الجهاز صب الخرسانة المسلحة لقاعدة الخزان الذي يسع 400 متر مكعب، وحجرة تشغيل وغفارة، مع حفر بئر تابعة للمشروع، الذي يجرى بإشراف مكتب الجهاز المرقب، وتنفذه شركة «دعم ليبيا للمقاولات العامة والاستثمار العقاري».

برنامج لسد العجز المائي بتكلفة 6.3 مليار دينار

وفي أكتوبر الماضي، أعلن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق برنامجا لسد العجز في الإمداد المائي، البالغ 581 ألف متر مكعب يوميا، بتكلفة تقدر بستة مليارات و300 مليون دينار.

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وبلغ متوسط الاحتياج مليوني متر مكعب، تتوافر منها كمية تقدر بـ1.4 مليون متر مكعب، حسبما أوضح بيان لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

جانب من أعمال صب القواعد الخرسانية لخزان المياه في منطقة سيدي معمر ببلدية ترهونة (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)

جانب من أعمال صب القواعد الخرسانية لخزان المياه في منطقة سيدي معمر ببلدية ترهونة (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)

جانب من أعمال صب القواعد الخرسانية لخزان المياه في منطقة سيدي معمر ببلدية ترهونة (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)