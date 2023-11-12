بالصور.. أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثالثة في محطة كهرباء الزهراء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، إجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثالثة (GT3) في محطة كهرباء الزهراء، غرب العاصمة طرابلس.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن العمرة الجسمية للوحدة الغازية تجريها شركة «سيمنس» الألمانية بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة.



خطط شركة الكهرباء لصيانات واسعة

ونوهت الشركة إلى أن هذه الأعمال ضمن الخطط التي وضعها مجلس إدارة الشركة، لإجراء صيانات واسعة لوحدات الإنتاج، دعماً للشبكة، وللحفاظ على أدائها الإنتاجي وإطالة عمرها.

- الانتهاء من العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء السرير

- استمرار العمل لإنجاز الوحدة البخارية الثانية بمحطة كهرباء خليج سرت (فيديو)

- وصول 20 شاحنة محملة بأبراج حديدية إلى مخازن شركة الكهرباء في بئر دياب

والأسبوع الماضي، وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي المزيد من الشحنات الكهربائية ومعدات غيار خاصة بمحطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة، وكذلك معدات إلى محطة الزهراء، موردة من «سيمنس» الألمانية ضمن عقد الصيانات والعمرات الجسيمة طويل الأمد.

من أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثالثة (GT3) في محطة كهرباء الزهراء، غرب العاصمة طرابلس، 13 نوفمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثالثة (GT3) في محطة كهرباء الزهراء، غرب العاصمة طرابلس، 13 نوفمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثالثة (GT3) في محطة كهرباء الزهراء، غرب العاصمة طرابلس، 13 نوفمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثالثة (GT3) في محطة كهرباء الزهراء، غرب العاصمة طرابلس، 13 نوفمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)