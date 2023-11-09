وفاة 20 شخصًا جراء حوادث السير في الكفرة خلال 2023

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي

لقي 20 شخصًا مصرعهم جراء الحوادث المرورية في الكفرة خلال العام الجاري 2023، بحسب الناطق باسم مديرية أمن الكفرة النقيب محمد خليل.

وقال خليل، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن «العدد الإجمالي للحوادث وصل إلى 11 حادثًا، نتج عنها 20 حالة وفاة و21 حالة إصابة بليغة، و38 إصابة بسيطة مسجلة جميعها في قسم المرور والتراخيص الكفرة، وأحيلت إلى النيابة العامة».

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وأضاف أن من بين الوفيات جنسيات أخرى أغلبهم من الجنسية السودانية، كما أنّ أكبر نسبة للحوادث سجلت لسكان وعائلات من داخل المدينة.

وفي السياق نفسه، أشار خليل إلى أن أغلب الحوادث لا يتلقى قسم المرور بلاغًا بها، نظرًا لأن أغلب الحوادث تقع دائمًا خارج الكفرة وبالتحديد في منطقة العوينات جنوب المدينة بنحو 250 كيلو مترًا، وشمالها بنحو 90 كيلو مترًا.