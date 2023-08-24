الحوادث المرورية تحصد أرواح 1279 ليبيًا في النصف الأول من العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط

حصدت الحوادث المرورية أرواح أكثر من 1200 ليبيًا، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، وذلك حسب تقرير إحصائي نصف سنوي أعدته وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية عبر منصة «حكومتنا» بيانًا إحصائيًا مصورًا «أنفوجراف» يفيد بأن إجمالي الحوادث المرورية بدءًا من يناير 2023 إلى يونيو 2023 في عموم البلاد بلغ 4184 حادثًا.

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وحسب الإحصاء خلفت الحوادث المرورية 1279 حالة وفاة، إضافة إلى 3514 إصابة بينها 1828 إصابة خطيرة و1686 إصابة بسيطة، وذلك إضافة إلى تسبب تلك الحوادث في الإضرار بـ6160 سيارة.

حكومة الوحدة نشرت بيانًا إحصائيًا مصورًا «أنفوجراف» بشأن إجمالي الحوادث المرورية في النصف الأول من العام(حكومتنا)