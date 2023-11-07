  • Alwasat News
Atwasat

«العمل» تحيل نتائج مطابقة الازدواج الوظيفي إلى «المالية»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 نوفمبر 2023, 09:08 صباحا
«العمل» تحيل نتائج مطابقة الازدواج الوظيفي إلى «المالية»
وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد. (أرشيفية: حكومتنا)
alwasat radio

أحالت وزارة العمل في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نتائج مطابقة الازدواج الوظيفي إلى وزارة المالية، وهي البيانات الخاصة بالعاملين في الشركات العامة والمصارف وما في حكمها.

جاء ذلك بالتعاون مع مركز المعلومات والتوثيق وتطبيقا للحوكمة الرشيدة ومبدأ تكافؤ الفرص وتنظيم الجهاز الإداري للدولة، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك»، أمس الإثنين.

حملة ضبط الازدواج الوظيفي
وفي 11 يونيو الماضي أعلن وزير العمل علي العابد إطلاق حملة تفتيش واسعة لضبط الازدواجية في العمل بين القطاعين العام والخاص تحت شعار «إنفاذ القانون وعودة الحياة لسوق العمل».

- وزير العمل في مرمى الاتهامات بسبب الحملة على «الازدواج الوظيفي»
- العابد عن حملة ضبط الازدواج الوظيفي: رصدنا مواطنا يملك 12 محلا ولديه تعيين في الدولة (فيديو)
العابد يعلن إطلاق حملة تفتيش واسعة لضبط الازدواجية في العمل بين القطاعين العام والخاص

وقال العابد إن الحملة تتماشى مع القانون رقم «12» لسنة 2010 الذي «يمنع منعا باتا الجمع بين وظيفتين»، لافتا إلى أن الحملة استهدفت في مرحلتها الأولى الأحياء الراقية في طرابلس وبنغازي وسبها ومصراتة، ضاربا مثلا بأن بعض الأشخاص «يمتلكون محال بالملايين وهم معينون في الدولة حسب أرقامهم الوطنية».

لكن ردود الأفعال حيال تلك الحملة تباينت بين مؤيد ومعارض، إذ انتقدها بعض المواطنين قائلين إن الموظف لا يتقاضى المرتب الذي يكفي معيشته ولذلك يلجأ إلى عمل آخر في القطاع الخاص، في حين رحب آخرون بها قائلين إن ضبط العملية يتيح وظائف أمام الباحثين عن العمل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده

مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده
مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة

مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة
شاهد «في التسعين»: وجوه شابة بقائمة المنتخب.. ومواجهات نارية في «دورينا»

شاهد «في التسعين»: وجوه شابة بقائمة المنتخب.. ومواجهات نارية في «دورينا»
غوتيريس يطالب بوقف إطلاق النار: قطاع غزة يتحوَّل إلى «مقبرة للأطفال»

غوتيريس يطالب بوقف إطلاق النار: قطاع غزة يتحوَّل إلى «مقبرة للأطفال»
«بوابة الوسط» ترصد إحصائيات «دورينا» بالأرقام بعد الجولة الثانية

«بوابة الوسط» ترصد إحصائيات «دورينا» بالأرقام بعد الجولة الثانية
وزيرة إسبانية تطالب بوقف استيراد السلاح «الملطخ بدماء الفلسطينيين» من الاحتلال الإسرائيلي

وزيرة إسبانية تطالب بوقف استيراد السلاح «الملطخ بدماء الفلسطينيين» من الاحتلال ...
العدوان الإسرائيلي الدامي يحرق سماء غزة ليلا ويحيل أرضها دمارا

العدوان الإسرائيلي الدامي يحرق سماء غزة ليلا ويحيل أرضها دمارا
«كتائب القسام» تقصف مستوطنة «نهاريا» وجنوب حيفا بـ16 صاروخا من جنوب لبنان

«كتائب القسام» تقصف مستوطنة «نهاريا» وجنوب حيفا بـ16 صاروخا من جنوب لبنان
تركمانستان الصحراوية تزرع ما يقرب من نصف مليون شجرة في يوم واحد

تركمانستان الصحراوية تزرع ما يقرب من نصف مليون شجرة في يوم واحد
الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية مرتبطة بالعمر البيولوجي وليس الزمني

الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية مرتبطة بالعمر البيولوجي وليس الزمني
«العمل الدولية»: غزة فقدت أكثر من 60% من الوظائف بسبب الحرب

«العمل الدولية»: غزة فقدت أكثر من 60% من الوظائف بسبب الحرب
الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»

الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»
حدث نادر في مزاد لدار «كريستيز» الثلاثاء

حدث نادر في مزاد لدار «كريستيز» الثلاثاء
«ناو أند ذِن» لفرقة «بيتلز» تتصدر ترتيب الأغنيات في بريطانيا

«ناو أند ذِن» لفرقة «بيتلز» تتصدر ترتيب الأغنيات في بريطانيا
سفيرة فلسطين بباريس تفقد 30 فردا من عائلتها بعد قصف بيتهم في غزة

سفيرة فلسطين بباريس تفقد 30 فردا من عائلتها بعد قصف بيتهم في غزة
«الصحة الفلسطينية»: 200 «شهيد» في مجازر إسرائيلية ليلية على غزة

«الصحة الفلسطينية»: 200 «شهيد» في مجازر إسرائيلية ليلية على غزة
أفكار عصرية لتصميم غرفة المعيشة

أفكار عصرية لتصميم غرفة المعيشة
روما يفلت بأعجوبة من الخسارة أمام ليتشي في الدوري الإيطالي

روما يفلت بأعجوبة من الخسارة أمام ليتشي في الدوري الإيطالي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«المركزي»: 96.6 مليار دينار إيرادات و83.6 مليار نفقات منذ بداية العام الجاري
«المركزي»: 96.6 مليار دينار إيرادات و83.6 مليار نفقات منذ بداية ...
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني
حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 7 نوفمبر 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 7 نوفمبر 2023)
الدبيبة يبحث مع تكالة دفع العملية السياسية والتوافق حول الانتخابات
الدبيبة يبحث مع تكالة دفع العملية السياسية والتوافق حول ...
«المركزي» يعلن نفقات الجهات التنفيذية والتشريعية خلال 10 أشهر
«المركزي» يعلن نفقات الجهات التنفيذية والتشريعية خلال 10 أشهر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة ......
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)...
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين بسبب 36 ألف دينار
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين ......
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح السبت
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح ......
انفجار بمخزن ذخيرة في زليتن
انفجار بمخزن ذخيرة في زليتن...
المزيد
«البحوث الزراعية» يحذر من تفشي مرض يصيب الأبقار في الجبل الأخضر جراء «دانيال»
«البحوث الزراعية» يحذر من تفشي مرض يصيب الأبقار في الجبل ......
أرقام «المركزي»: 12.7 مليار دولار فجوة النقد الأجنبي في 10 أشهر
أرقام «المركزي»: 12.7 مليار دولار فجوة النقد الأجنبي في 10 ......
«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل
«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل...
«المركزي» يعلن نفقات الجهات التنفيذية والتشريعية خلال 10 أشهر
«المركزي» يعلن نفقات الجهات التنفيذية والتشريعية خلال 10 ......
الدبيبة يبحث مع تكالة دفع العملية السياسية والتوافق حول الانتخابات
الدبيبة يبحث مع تكالة دفع العملية السياسية والتوافق حول ......
المزيد