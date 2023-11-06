شاهد.. جولة لعدسة قناة «الوسط» داخل مركز غسيل الكلى في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

تابعت كاميرا برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الإثنين، الأوضاع الصحية داخل مركز غسيل الكلى في درنة، والذي مر بظروف صعبة منذ كارثة الفيضانات في شهر سبتمبر الماضي، قبل أن يبدأ في التعافي مع استقبال الدعم من الأدوية والأجهزة الطبية.

وقال مدير المركز عبدالمنعم الكريمي في تصريح إلى قناة «الوسط» إن المركز الذي يعد من أقدم المؤسسات الليبية التي تعالج مرضى الكلى، يستقبل أكثر من 2700 حالة غسيل كلى شهريًا، واستقبل من 11 سبتمبر إلى 20 أكتوبر أكثر من ألفي حالة غسيل، وأكثر من 40 حالة طارئة، من بينها 3 حالات خطيرة جرى علاجهم.

وأضاف أن المركز يغطي خمس بلديات بمساحة 500 كليو متر مربع، مشيرًا إلى أن المركز يستقبل ما يصل إلى 50 حالة طارئة شهريًا. في حين طالب عدد من المرضى بضرورة تقديم مزيد من الدعم للمركز سواء على مستوى الأدوية أو رفع كفاءة الأطقم الطبية والتمريض.

من جانبها قالت مديرة الشؤون الطبية بالمركز أحلام الفلاح إن المركز اتفق مع مركز البحوث والدراسات النفسية لمتابعة الحالات ووضع جدول للتواصل معهم، نظرًا لأهمية الجانب النفسي لمرضى غسيل الكلى، مشيرة إلى أعمال تطوير بالمركز من خلال إنشاء صيدلية ومنشآت سكنية.

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