النقد الأجنبي في ليبيا.. ما هي استخداماته وتوزيعاته على المصارف؟

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات لمصرف ليبيا المركزي أن إجمالي استخدامات المصارف من النقد الأجنبي خلال الفترة من بداية العام الجاري إلى 30 سبتمبر 2023 بلغ 15 مليارًا و975 مليون دولار، مقابل 11 مليارًا و957 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2022.

وأكد المصرف في بياناته حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري زيادة إجمالي استخدمات النقد الأجنبي بنسبة 33.6% بما يعادل نحو 4 مليارات دولار.

وشكلت الاعتمادات المستندية نحو 57.9% من إجمالي استخدامات المصارف من النقد الأجنبي، فيما شكلت الأغراض الشخصية نحو 40.6% من الإجمالي، بينما لم تشكل الحوالات إلا نحو 1.6% فقط من إجمالي الاستخدامات.

ما هي أكثر المصارف استخدامًا للنقد الأجنبي؟

واحتل المصرف التجاري الوطني المركز الأول كأكثر المصارف استخدامًا للنقد الأجنبي بين بداية العام ونهاية سبتمبر 2023، مسجلًا حصة سوقية بلغت 13.7% بإجمالي 2.1 مليار دولار.

وجاء مصرف الوحدة ثانيًا بقيمة 1.9 مليار دولار، ثم مصرف الجمهورية ثالثًا بـ1.8 مليار دولار، ثم مصرف الأمان للتجارة والاستثمار رابعًا بقيمة 1.6 مليار دولار.

وبلغ عدد الشركات والمصانع والجهات العامة والجهات الأخرى المستفيدة من الاعتمادات المستندية والحوالات لتلك الفترة 1866 جهة، جرت الموافقة على طلباتها للحصول على النقد الأجنبي بعدد طلبات بلغ 12 ألفًا و94 طلبًا، ومعظمها اعتمادات مستندية بنسبة 88.4% وبعدد 10 آلاف و698 طلبًا.

وجهات التحويلات الليبية لدول العالم

وحلت الإمارات في المرتبة الأولى كوجهة لتحويلات المصارف لتغطية الاعتمادات المستندية أو الحوالات الأخرى بقيمة 3.5 مليار دولار، ثم مصر ثانية بنحو 962 مليون دولار.

وجاءت تركيا ثالثة بـ882.5 مليون دولار، والصين رابعة بـ606.2 مليون دولار، وبريطانيا خامسة بنحو 576.6 مليون دولار. تلتها كل من سويسرا ثم تونس ثم إيطاليا ثم النمسا ثم إسبانيا ثم هولندا.

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في الوقت ذاته، حلت تركيا في المرتبة الأولى من إجمالي طلبات الشراء المقبولة بنحو ملياري دولار، تليها مصر بنحو 1.4 مليار دولار، ثم الصين بنحو 1.3 مليار دولار، ثم روسيا الاتحادية بنحو 742 مليون دولار، ثم الهند بنحو 546.5 مليون دولار ثم تونس بنحو 418.9 مليون دولار.

استخدامات شركات القطاع الخاص للاعتمادات المستندية؟

وبلغ إجمالي قيمة الاعتمادت المستندية المقبولة للسلع والخدمات بالقطاع الخاص لمستلزمات الإنتاج والتشغيل نحو 1.65 مليار دولار، و955 مليون دولار للسلع الغذائية المتنوعة ثم 992 مليون دولار لمتسلزمات إنتاج السلع الأساسية.

وحصلت 1733 من شركات ومصانع القطاع الخاص على الاعتمادات المستندية، وتصدرت شركة النسيم للصناعات الغذائية المرتبة الأولى بقيمة 137 مليون دولار ثم شركة تويوتا ليبيا للتجارة السيارات بقيمة 135 مليون دولار وثالثًا شركة طريق القارة لاستيراد المواد الغذائية بـ123 مليون دولار.