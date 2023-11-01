المنفي يبحث مع وفد من مشايخ وأعيان ليبيا تطورات الأوضاع السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع وفد من مشايخ وأعيان ليبيا تطورات الأوضاع السياسية وجهود المجلس في الوصول لتسوية سياسية شاملة.

جاء ذلك خلال لقاء في مكتبه اليوم الأربعاء تطرق أيضًا إلى الخطوات المنجزة في مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار في أنحاء البلاد كافة، بحسب بيان للمجلس الرئاسي على «فيسبوك».

وأضاف البيان أن اللقاء تطرق إلى ضرورة الإسراع في الذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية تلبي طموحات كل الليبيين.

- المنفي يناقش مع وفد من الطوارق أوضاع الجنوب وأوباري والمصالحة

- اللافي: المجلس الرئاسي يتطلع لتنفيذ مسؤوليته في ملف المصالحة الوطنية

وأول أمس الإثنين، ناقش المنفي مع وفد من قبائل الطوارق «أوضاع المنطقة الجنوبية بشكل عام ومنطقة أوباري بشكل خاص، بالإضافة لضرورة إشراك مكون الطوارق في مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس الرئاسي» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

والأحد الماضي، أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي أن المجلس «يتطلع لتنفيذ مسؤوليته في ملف المصالحة الوطنية، وبذل قصارى جهده لإنجاحه وتحقيق أهدافه بملكية خالصة للشعب الليبي».