محمد عون يشارك في اجتماع منظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وزير النفط والغاز في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد عون في اجتماع المجلس الوزاري الرابع والأربعين لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول «الأبو» في بنين.

وتناول الاجتماع مواضيع مهمة، على رأسها نتائج المفاوضات مع البنك الأفريقي لدعم الصناعة النفطية بأفريقيا، والاستفادة منها في تنمية الدول الأفريقية الأعضاء لاستخراج الثروة النفطية والاستفادة منها في التحول لإنتاج الطاقات المتجددة، حسب بيان وزارة النفط على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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يشار إلى أن عون وصل بنين مساء أمس الثلاثاء، وكان في استقباله الأمين العام لشؤون النفط والطاقة بوزارة الطاقة والمياه والتعدين في بنين ومندوب ليبيا بالمجلس التنفيذي للمنظمة، والقائم بالأعمال والملحق السياسي بالسفارة الليبية في بنين.