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عون يوجه بتنفيذ قرار وقف تعاقدات النفط والغاز والثروات السيادية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 أكتوبر 2023, 01:11 مساء
عون يوجه بتنفيذ قرار وقف تعاقدات النفط والغاز والثروات السيادية
وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون. (أرشيفية: صفحة الوزارة على فيسبوك)
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وجه وزير النفط والغاز في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد عون بإنفاذ قرار مجلس النواب رقم (15) للعام 2023 بخصوص وقف الإجراءات أو التعاقدات الجديدة أو التعديلات لأي إجراءات سابقة فيما يتعلق بالثروات السيادية مثل النفط والغاز والذهب وغيرها.

جاء ذلك في خطاب -اطلعت عليه «بوابة الوسط»- إلى رئيسي مجلسي إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز بتاريخ 16 أكتوبر الجاري.

ودعا عون إلى التقيد التام بالقرار المنشور في العدد العاشر بالجريدة الرسمية، إضافة إلى عدم مخالفة القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع النفط.

ونص قرار مجلس النواب بتوقف أي إجراءات أو تعاقدات جديدة أو إجراء تعديل لأي اتفاقات سابقة فيما يتعلق بالثروات السيادية مثل النفط والذهب والغاز إلى حين تولي حكومة منتخبة البلاد، ويعد كل إجراء أو التزام أو تصرف أو تعهد لأي حكومة باطلا حال مخالفته القرار.

خطاب بشأن حقل في الحمادة الحمراء
جاء ذلك بعد مخاطبة ثمانية خبراء نفط هم «حمودة محمد الأسود وعبدالرحمن عبدالله بن بزة وعبدالسلام ميلاد العماري والصغير أبوالقاسم عون وعبدالمجيد محمد الشح وأحمد الهادي عون وصالح موسى كعبر ورمضان مصباح أبوراوي» عدة جهات سيادية بشأن تفاوض مؤسسة النفط تحت إشراف المجلس الأعلى للطاقة مع مجموعة شركات «أدنوك» الإماراتية و«توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية لتطوير الحقل «م ن 7» في الحمادة الحمراء.

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وأوصى الخبراء بعدم سحب الحقل من شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» التي تديره، قائلين إن المؤسسة وشركاتها تتعامل مباشرة مع شركات «تفتقر بعضها للخبرة والإمكانات»، وتغيب في إجراءاتها «الشفافية» التي تضيع فرصة المنافسة بين الشركات وبالتالي الحصول على أفضل العروض وبأقل الأسعار، وذلك بالمخالفة للقرارات واللوائح سواء العامة أو المعمول بها بقطاع النفط، داعين إلى الوقف الفوري لهذا الأسلوب في التعامل وفتح المجال للشركات المؤهلة للدخول في تنافس شريف شفاف يخدم مصالح جميع الأطراف.

«أجوكو» تملك الإمكانات لتطوير الحقل
وقال الخبراء أن الحقل مكتشف منذ مدة طويلة وجرى التأكد من احتياطاته إلا أنه لم يوضع على أولويات مخططات التطوير، وعلى الرغم من امتلاك «أجوكو» الإمكانات لتطويره، وأعدت بالفعل مخططا بذلك.

وأضافوا أن الحقل قريب من البنية التحتية لقطاع النفط ما يجعل ربطه بها أقل تكلفة في عملية التطوير، وتملك مؤسسة النفط القدرة على توفير الميزانية لذلك، وبإمكانها التفاوض للحصول على الأموال اللازمة.

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