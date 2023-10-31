شاهد في «تغطية خاصة»: شهر على احتجاز البعجة ورفيقيه دون تهم رسمية

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت قناة «الوسط» (Wtv) في تغطيتها الخاصة مساء اليوم الإثنين، الضوء على واقعة احتجاز عضو المجلس الوطني الانتقالي سابقا فتحي البعجة وزميلاه الناشطان السياسيان طارق البشاري وسراج دغمان منذ شهر لدى جهاز الأمن الداخلي في بنغازي، من دون تهم رسمية حتى الآن.

وعلى الرغم من المطالبات الحقوقية والمستمرة، فإن عائلة الثلاثة لم تُبلَّغ حتى الآن بالتهم المنسوبة إليهم، بعدما أكد مصدر قضائي لـ«بوابة الوسط» في الخامس من أكتوبر الجاري، أنه لا علاقة للنيابة العامة بواقعة احتجاز البعجة والبشاري ودغمان، ولا بأي تحقيق يجرى معهم.

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وفي الثاني من أكتوبر الجاري، احتجز جهاز الأمن الداخلي في بنغازي الأستاذ الجامعي فتحي البعجة ورفيقيه، على خلفية نقاش جرى خلال ندوة حول تداعيات كارثة انهيار سدي درنة، نظمها في بنغازي مركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية.

ويناقش البرنامج مستجدات هذا الملف مع كل من: رئيس مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية أسامة محمد عثمان الصيد، والمدون الحقوقي علي العبسلي، ورئيس ليبيا للجميع عاشور شوايل.

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