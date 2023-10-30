توقيع بروتوكول تعاون لمكافحة الأمراض ذات المنشأ الحيواني في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت منظمة الصحة العالمية مع السفارة الإيطالية في طرابلس، اليوم الإثنين، «بروتوكول تعاون يهدف إلى مكافحة الأمراض ذات المنشأ الحيواني» في ليبيا، وذلك بالاتفاق مع وزارة الصحة الليبية بحسب ما أعلنته المنظمة الأممية.

وقالت منظمة الصحة العالمية في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه الاتفاقية سيجري تنفيذها بالشراكة مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي والمعهد العالي للصحة في إيطاليا، وستسهم في تعزيز الأمن الصحي في ليبيا، مع إمكانية الكشف المبكر عن الفيروسات المنقولة بالمفصليات (الحشرات) والوقاية منها ومكافحتها في إطار مفهوم الصحة الواحدة.

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ووقع الاتفاقية السفير الإيطالي لدى ليبيا ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا.