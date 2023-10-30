حكومة حماد تطلق منظومة إلكترونية لحصر المتضررين العرب والأجانب جراء «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، اليوم الأحد، منظومة إلكترونية لحصر المتضررين العرب والأجانب، جراء العاصفة دانيال في شرق ليبيا.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 103 لسنة 2023 بشأن حصر المتضررين العرب والأجانب جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة وعدد من المدن والمناطق شرق ليبيا، بحسب منشور عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وتطلب المنظومة تسجيل بيانات المتضرر والعنوان وطبيعة الأضرار وبيانات المُبلِّغ عن الضرر، كما وفرت الحكومة خدمة التواصل عبر تطبيق «واتس آب» من الساعة 9:00 صباحًا إلى الساعة 9:00 مساءً بتوقيت ليبيا.

ولم تحدد الحكومة الخطوة التالية بعد عملية الحصر، لكنها شرعت خلال الأيام الماضية في تسليم صكوك تعويضات للمواطنين المتضررين من الفيضانات في عدة مناطق بشرق البلاد.

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