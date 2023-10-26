شاهد في برنامج «فلوسنا»: قراءة في تقرير ديوان المحاسبة 2022

القاهرة - بوابة الوسط

قدّم برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الخميس، قراءة لجانب من مضمون تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022، والذي تضمن حالات فساد عدة، والتوسع في الإنفاق الحكومي، والتعاقد بالأمر المباشر، وإهدار المال العام، وحالات اختلاس وتضارب مصالح، فضلاً عن التلاعب بالعطاءات وبرنامج الدراسة بالخارج.

وتميز التقرير الأخير لديوان المحاسبة سلبيًا عن تقارير الأعوام السابقة، لا سيما في التباين الواضح بحجم الإيرادات العامة والإنفاق، فضلاً عن رصده جملة من المخالفات في الأداء والإنفاق الحكومي، شملت الإقامة بالفنادق الداخلية والخارجية وتذاكر السفر وإيجار الطائرات، وشراء سيارات للوزراء بعشرات الملايين من الدنانير.

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وعلى الرغم من أن التجاوزات المرصودة تبدو متوقعة ومعهودة خلال السنوات الأخيرة، لكن الشارع الليبي يتساءل عن الخطوات العملية التي يمكن إزاءها محاسبة المخالفين وإنفاذ القانون، لضمان عدم تكرار تلك المخالفات في السنوات اللاحقة، وهو جانب من المناقشة التي يفتحها البرنامج مع كل من: الباحث الاقتصادي محمد الصافي والمحلل الاقتصادي عبدالحميد الفضيل.

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