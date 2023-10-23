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دعم غرفة الطوارئ في بنغازي بـ10 دوريات مِن جهاز دعم المديريات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 أكتوبر 2023, 03:48 مساء
دعم غرفة الطوارئ في بنغازي بـ10 دوريات مِن جهاز دعم المديريات
اجتماع قعيم مع مديري أمن بنغازي والمناطق المجاورة ومسؤولين بوزارة الداخلية. (وكيل وزارة الداخلية)
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اتفق مسؤولون أمنيون تابعون لوزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب على دعم غرفة الطوارئ في مدينة بنغازي بـ10 دوريات مِن جهاز دعم المديريات، بالإضافة إلى تدريب عدد من رجال الشرطة لدعم العمل الأمني.

وعقد وكيل وزارة الداخلية في بنغازي فرج قعيم اجتماعًا مع مديري أمن بنغازي والأبيار وتوكرة وسلوق قمينس، بحضور عددٍ من مديري الإدارات ورئيسَي جهاز دعم المديريات وغرفة الطوارئ بنغازي، بحسب ما أعلنته صفحة وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب على «فيسبوك» اليوم الإثنين.

الأوضاع العامة في بنغازي
واطلع قعيم خلال الاجتماع على التقارير الأمنية المتعلّقة بالأوضاع العامة وجهود مكوّنات وزارة الداخلية بمدينة بنغازي وعددٍ من المدن والمناطق المجاورة. وناقش مع الحاضرين نتائج الجهود الأمنية والخطط التي تم إطلاقها خلال الأيام القليلة الماضية.

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وشدد قعيم خلال الاجتماع على أهمية المتابعة والتفتيش على النقاط الأمنية والتمركزات والدوريات كافة، والحملات الأمنية على المركبات المخالفة. كما أكد كذلك على ضرورة الاِستمرار في تطبيق الخطط الأمنية الرامية لبسط هيبة الدولة والحفاظ على الاِستقرار.

تدريب عدد من رجال الشرطة
وأضافت صفحة وكيل وزارة الداخلية أن الحاضرين اتفقوا «على دعم غرفة الطوارئ مِن قِبل جهاز دعم المديريات بواقع 10 دوريات، بالإضافة إلى اختيار عدد من رجال الشرطة التابعين للمديريات لغرض تدريبهم بالجهاز تدريبًا متقدّمًا من شأنه أن يساهم في الاِرتقاء بمستوى العمل الأمني».

وأشارت صفحة وكيل الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتعليمات قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

اجتماع قعيم مع مديري أمن بنغازي والمناطق المجاورة ومسؤولين بوزارة الداخلية. (وكيل وزارة الداخلية)
اجتماع قعيم مع مديري أمن بنغازي والمناطق المجاورة ومسؤولين بوزارة الداخلية. (وكيل وزارة الداخلية)
اجتماع قعيم مع مديري أمن بنغازي والمناطق المجاورة ومسؤولين بوزارة الداخلية. (وكيل وزارة الداخلية)
اجتماع قعيم مع مديري أمن بنغازي والمناطق المجاورة ومسؤولين بوزارة الداخلية. (وكيل وزارة الداخلية)
اجتماع قعيم مع مديري أمن بنغازي والمناطق المجاورة ومسؤولين بوزارة الداخلية. (وكيل وزارة الداخلية)
اجتماع قعيم مع مديري أمن بنغازي والمناطق المجاورة ومسؤولين بوزارة الداخلية. (وكيل وزارة الداخلية)
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