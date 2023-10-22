الدبيبة يناقش 6 ملفات مع وزير الخارجية التركي في أنقرة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة 6 ملفات مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أنقرة، من بينها عودة الخطوط التركية ومعالجة مشاكل إقامة الليبيين في تركيا وإلغاء التأشيرات بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء عُقِد بوزارة الخارجية التركية، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة ومستشار رئيس الوزراء، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

أحداث غزة الأخيرة

وحضرت القضية الفلسطينية خلال المناقشات، من خلال التأكيد على دعم جهود الدول الإسلامية في هذا الملف، وضرورة توفير الحماية والدعم لهم، واستعراض نتائج اجتماعات القاهرة والرياض بشأن أحداث غزة الأخيرة.

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الانتخابات الليبية وإلغاء التأشيرات بين البلدين

على صعيد الأزمة السياسية في ليبيا، أكد الدبيبة وفيدان دعمهما جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لإجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة، وتوحيد الجهود المحلية والدولية؛ لتحقيق الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش أيضًا عددًا من الملفات التي جرى الاتفاق فيها مع الرئيس التركي، وأهمها عودة الخطوط التركية ومعالجة مشاكل الإقامة لليبيين في تركيا، وإلغاء التأشيرات بين البلدين من الجانب الليبي والجانب التركي.

تركيا مستعدة للمشاركة في إعادة إعمار درنة

وفي ختام الاجتماع، جرى مناقشة ملف إعادة إعمار درنة والبلديات المجاورة. ونقل البيان عن فيدان قوله إن تركيا على الاستعداد للمساهمة والمشاركة في هذا الملف.



وأول أمس الجمعة، استقبل الرئيس التركي رجب إردوغان الدبيبة في قصر «وحيد الدين» في اسطنبول، وناقشا ملف إعادة إعمار درنة، وإتاحة الاستفادة من الخبرة التركية في التعامل مع الكوارث.



وأفادت منصة «حكومتنا» على «فيسبوك» بأن الدبيبة وإردوغان اتفقا على «تعزيز التعاون في مجال التدريب العسكري ورفع كفاءة عناصر الجيش الليبي».

جانب من اجتماع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أنقرة، الأحد 22 أكتوبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)