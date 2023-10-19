إخماد حريق اندلع بمبنى الهيئة العامة للأوقاف في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية إخماد حريق اندلع بالدور الأول من مبناها في طرابلس اليوم الخميس، نافية وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في المعدات ووثائق العمل، وفق ما أعلنته عبر صفحتها على «فيسبوك».

كما أكدت الهيئة سلامة جميع الموظفين وكامل كوادرها التي كانت متواجدة في المبنى أثناء اشتعال النيران، بعدما «نشب حريق بالمبنى المجاور والملاصق للهيئة. مما أثر على الدور الأول من الخارج، ولم يصل أثره إلى أية معدات أو مستندات خاصة بالعمل».

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وأشادت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بجهود هيئة السلامة الوطنية التي كانت في الموعد، وعملت على إطفاء الحريق في حينه. فيما لم يصدر عن هيئة السلامة الوطنية أي بيان بشأن الحريق.

إخماد حريق بمبنى هيئة الأوقاف في طرابلس، الخميس 19 أكتوبر 2023. (الهيئة العامة للأوقاف)