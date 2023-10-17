حملة ضد السيارات المخالفة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، شن حملة أمنية ضد السيارات المخالفة وغير المسجلة والتي لا تحمل لوحات معدنية أو معتمة الزجاج.

وشددت المديرية في بيان مقتضب على ضبط السيارات المخالفة، داعية السائقين إلى التقيد بضوابط السير على الطرقات العامة والإسراع بإتمام إجراءات تسجيل وفحص سيارتهم.

ضبط 276 سيارة مخالفة خلال 24 ساعة في طرابلس

ضبط 71 سيارة مخالفة في طرابلس خلال 24 ساعة

وفي الأول من أكتوبر الجاري ضبطت دوريات قسم مرور أبوسليم 276 سيارة مخالِفة لقانون المرور وذلك خلال حملة أمنية لضبط السيارات المخالفة.