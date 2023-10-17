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انفراجة في أزمة رواتب العاملين بالخطوط الليبية

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب الثلاثاء 17 أكتوبر 2023, 08:04 صباحا
انفراجة في أزمة رواتب العاملين بالخطوط الليبية
الوقفة الاحتجاجية لنقابة موظفي الخطوط الليبية في طرابلس، 16 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
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كشف نقيب مهندسي وفنيي صيانة الطائرات في شركة الخطوط الجوية الليبية عزالدين الورشفاني، تلقي النقابة وعودا من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بتلبية مطالبهم المادية، وذلك إثر وقفة العاملين بالشركة الاحتجاجية أمس الإثنين أمام ديوان مجلس الوزراء بطرابلس.

وقال الورشفاني في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن رئيس مكتب الشكاوى في الحكومة خرج للتفاوض مع وفد من العاملين، وتعهد بتحويل طلباتهم إلى وزير الدولة لشؤون رئيس مجلس الوزراء عادل جمعة، والإفراج عن جزء من رواتبهم المتأخرة، وكذلك مبلغ صيانة الطائرات الذي يطلب العاملون صرفه.

عمال الشركة سينتظرون حتى الأحد المقبل لمراجعة تنفيذ القرارات
وأشار إلى أن وفد العاملين طلب الأرقام الحقيقة لديون الشركة لدى جهات مثل شركة البريقة لتسويق النفط، وقيمة القرض المستحق عليها من مصرف الجمهورية، وكذلك ملفي الضمان الاجتماعي وشركات التأمين، موضحا أن الوفد قرر الانتظار حتى يوم الأحد المقبل لمراجعة تنفيذ القرارات والوعود التي جرى قطعها للعاملين بالشركة.

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وأمس الإثنين، نظم عدد من العاملين في الخطوط الليبية وقفة لإيصال عدد من المطالب، على رأسها صرف الرواتب المتأخرة للعاملين منذ عامين، وتوحيد الشركة بشكل فعلي إذ إن إيرادات المنطقة الشرقية لا ترد للإدارة الرئيسية بطرابلس.

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