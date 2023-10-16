نقابة موظفي الخطوط الليبية تعلن 5 مطالب لتصحيح مسار الشركة

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب

أعلنت نقابة موظفي شركة الخطوط الجوية الليبية عن 5 مطالب من أجل «تصحيح مسار» الشركة، محملين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مسؤولية عدم مراعاة الناقل الوطني وإدراجها ضمن مشروع «عودة الحياة» الذي أطلقته الحكومة قبل أكثر من عام.

ونظم أعضاء نقابة الخطوط الجوية الليبية في طرابلس وأعضاء النقابات الأساسية والعاملون بالشركة، الإثنين، وقفة احتجاجية بميدان الجزائر في العاصمة للاحتجاج على تردي أوضاعهم المعيشية والشركة.

ضم الخطوط الليبية إلى الشركات المتعثرة

وأصدر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بيانًا، أكدوا من خلاله أنهم يحتجون للمرة «الخامسة... بسبب ضيق الحال وصعوبة المعيشة وما آلت إليه ظروف الشركة وحقوق العاملين التي ضاعت في أروقة الحكومات المتعاقبة بين متأسف ومتشفٍ وآخرها صرف المرتبات المتأخرة»، مشيرين إلى أنهم «لم يلمسوا منها شيئًا حتى اليوم رغم الوعود والعهود».

- وقفة احتجاجية لموظفي الخطوط الليبية في بنغازي لعدم صرف رواتبهم منذ 30 شهرًا

- مجلس الإدارة الجديد لـ«الخطوط الليبية» يطالب بصيانة الطائرات ومعالجة الرواتب المتأخرة

وأعلنوا كذلك رفضهم القاطع لضم شركة الخطوط الجوية الليبية «إلى الشركات المتعثرة»، محملين المسؤولية الكاملة عما وصلت إليه الشركة إلى رئيس مجلس إدارتها وإلى وزير المواصلات و«رئيس حكومة الوحدة الوطنية الذي لم يراع شركة الخطوط الجوية الليبية الناقل الوطني التي لم تكن من ضمن مشروع إعادة الحياة».

وانتقدوا أيضًا عدم بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عن حل ناجح من خلال إدارة النقل الجوي»، التي وصفوها بأنها «فاشلة» ولا تملك «استراتيجية للنقل الجوي ولا استعدادًا لتحديات العولمة التي تتطلب العلم والمعرفة والإمكانات التي قد تعجز عنها أغلب الشركات العامة والخاصة فاتحة المجال أمام الشركات الأجنبية.. وتلك هي الطامة الكبرى».

المطالب الـ5 لتصحيح مسار الخطوط الليبية

وقدم أعضاء النقابة موظفي شركة الخطوط الجوية الليبية 5 مطالب إلى حكومة الوحدة الوطنية من أجل تصحيح مسار الشركة: «1- وضع استراتيجية للنقل الجوي وبشكل عاجل تكون فيها الخطوط الجوية الليبية الناقل الوطني ولديها حق التوكيل العام 2 - دعم شركة الخطوط الجوية الليبية بطائرات تعويضًا عن خسائر الحروب. 3- تخصيص مبالغ مالية وبشكل عاجل لصيانة الطائرات ودفع المرتبات المتأخرة ومستحقات العاملين. 4- تسييل بقية رأس مال الشركة. 5- إيقاف جميع التدخلات الخارجية في شؤون الشركة».

ونبه أعضاء نقابة موظفي شركة الخطوط الجوية الليبية في ختام البيان إلى أنه «في حالة عدم الاستجابة» لهذه المطالب سيقومون «بتصعد موقف النقابات» بما يملكونه من إمكانيات وما يخوله لهم القانون.

الوقفة الاحتجاجية لنقابة موظفي شركة الخطوط الليبية في طرابلس، الإثنين 16 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)

الوقفة الاحتجاجية لنقابة موظفي شركة الخطوط الليبية في طرابلس، الإثنين 16 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)

الوقفة الاحتجاجية لنقابة موظفي شركة الخطوط الليبية في طرابلس، الإثنين 16 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)

الوقفة الاحتجاجية لنقابة موظفي شركة الخطوط الليبية في طرابلس، الإثنين 16 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)