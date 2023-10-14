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خبير دولي: «إسرائيل» ألقت قنابل على غزة في 6 أيام توازي تقريبا ما أسقطه «ناتو» على ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 أكتوبر 2023, 03:40 مساء
خبير دولي: «إسرائيل» ألقت قنابل على غزة في 6 أيام توازي تقريبا ما أسقطه «ناتو» على ليبيا
نيران مشتعلة في منشآت بغزة بعد قصفها بنيران إسرائيلية، 13 أكتوبر 2023 (وكالة الأنباء القطرية)
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كشف خبير دولي أن متفجرات الاحتلال الاسرائيلي التي ألقاها على قطاع غزة خلال ستة أيام تعادل تقريبا القنابل التي ألقتها قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليبيا العام 2011.

وقال المستشار العسكري في المنظمة الهولندية «باكس من أجل السلام»، مارك جارلاسكو، لجريدة «واشنطن بوست» الأميركية، أمس الجمعة: «خلال الحرب بكاملها في ليبيا، أفاد الناتو بإسقاط أكثر من 7600 قنبلة وصاروخ من الطائرات، وفقا لتقرير للأمم المتحدة».

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أضاف: «إسرائيل تسقط في أقل من أسبوع ما أسقطته الولايات المتحدة على أفغانستان في عام بمنطقة أصغر بكثير وأكثر كثافة سكانية، حيث ستتضخم الأخطاء».

ومارك جارلاسكو محقق أممي سابق في جرائم الحرب في ليبيا، وساعد في تخطيط الضربات الجوية لـ«البنتاغون» في أثناء الغزو الأميركي للعراق.

وأفاد جارلاسكو، نقلا عن سجلات عسكرية أميركية، بأن أكبر عدد من القنابل والذخائر الأخرى التي أسقطت خلال عام واحد خلال الحرب في أفغانستان بلغ ما يزيد قليلا على 7423 قنبلة.

 4 آلاف طن قنابل ألقتها قوات الاحتلال على غزة
الخميس الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه ألقى منذ السبت 7 أكتوبر الجاري 6000 قنبلة، تزن 4000 طن على غزة.

ولفتت «واشنطن بوست»، التي أجرت معه المقابلة، إلى تساؤلات ظهرت الخميس، بعد أن أظهرت لقطات فيديو أن قوات الاحتلال استخدمت الفسفور الأبيض في غارة على ميناء غزة.

ويُظهر مقطع فيديو، جرى تصويره الأربعاء وتحققت منه «واشنطن بوست»، إطلاق قذيفتين مدفعيتين، أعقبتهما سلاسل من الدخان الأبيض. ويمكن للذخيرة المثيرة للجدل أن تسبب أضرارا جسيمة عند استخدامها ضد المدنيين.

وكشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» للجريدة الأميركية أنها تحققت من مقاطع فيديو للغارة على ميناء غزة، وأخرى على طول الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، وقالت إنها تظهر على ما يبدو استخدام إسرائيل الفسفور الأبيض.

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مئات الضحايا بنيران الاحتلال
وقال مسؤول الإعلام في مكتب «يونيسف» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سليم عويس، في تصريحات لموقع «أخبار الأمم المتحدة»: «عدد القتلى من الأطفال في غزة حتى الآن يبلغ 500 طفل، بينما أُصيب 1600 بجراح»، مشيرا إلى أن هذه الأعداد في ازدياد.

وأشارت وزارة الصحة في قطاع غزة إلى أن عدد ضحايا العدوان وصل، مساء الجمعة، إلى 1900 شهيد، بينهم 614 طفلا و370 امرأة، بينما وصل عدد الجرحى إلى 7696 مصابا.

وفجر السبت، أطلقت حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية «طوفان الأقصى»، ردا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

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