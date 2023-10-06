«أسد 47» تنتشل «أوناشا» وسيارات وحاويات غارقة في ميناء درنة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

استخرجت القاطرة «أسد 47» مواد ثقيلة غارقة في ميناء درنة عبر رافعتها، حيث انتشلت «أوناشا» وقوارب وحاويات ثقيلة وسيارات بحوض الميناء.

ووجهت لجنة الطوارئ المشكلة من المؤسسة الوطنية للنفط القاطرة، للمعاونة في أعمال البحث والإنقاذ بالميناء، الذي وصلته الأربعاء الماضي، حسب بيان شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

- شركة المياه تعلن أسماء موظفيها من ضحايا «دانيال» في درنة

- الهلال الأحمر ينتشل جثتين في درنة

- المسماري: ارتفاع وفيات درنة إلى 4209 حالات

- تقييم أممي بالمناطق المنكوبة: 1038 مبنى مدمرًا بالكامل

يأتي ذلك في إطار عمل اللجنة لتقديم المساعدات بمختلف أنواعها لدرنة، ورفع آثار الدمار التي خلفتها العاصفة «دانيال» حين ضربت المدينة في العاشر من سبتمبر الماضي.

استخراج معدات ثقيلة غارقة في ميناء درنة، 6 أكتوبر 2023. (أجوكو)

انتشال سيارة غارقة في ميناء درنة، 6 أكتوبر 2023. (أجوكو)

القاطرة «أسد 47» خلال توجهها إلى ميناء درنة، 4 أكتوبر 2023. (أجوكو)