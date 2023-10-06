الهلال الأحمر ينتشل جثتين في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن فرع الهلال الأحمر في درنة، مساء الخميس، انتشال جثتين مجهولتي الهوية في مناطق متعددة داخل المدينة المنكوبة جراء العاصفة المتوسطية «دانيال».

وقال الفرع في بيان مقتضب، إن أعمال انتشال الجثامين مستمرة، إذ يعمل متطوعوه بكل جديدة في الميدان على كل الأصعدة.

وخلفت الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في العاشر من سبتمبر الجاري خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، فيما لا تزال عمليات حصر الخسائر وانتشال جثامين الضحايا مستمرة.

المسماري: ارتفاع وفيات درنة إلى 4209 حالات

وأعلن الناطق باسم «القيادة العامة» اللواء أحمد المسماري ارتفاع عدد ضحايا العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» في درنة إلى 4209 حالات وفاة.

جاء ذلك بعد انتشال ثمانية جثامين في المدينة، أمس الخميس، حسب الإحصائية المنشورة على صفحة المسماري في موقع «فيسبوك».

الصور: تحقيقات كارثة درنة تسير بسلاسة دون أي عقبات

وقال النائب العام المستشار الصديق الصور، الثلاثاء، إن التحقيقات بشأن كارثة درنة تسير «بشكل جيد وبسلاسة وسهولة»، موضحا تنفيذ الأجهزة الأمنية والعسكرية بكل أرجاء البلاد جميع طلبات النيابة العامة والنائب العام.

جاء ذلك ردا على سؤال أحد الصحفيين للصور خلال مؤتمر صحفي حول سير التحقيقات في كارثة درنة، موضحا أن التحقيقات في الكارثة تسير دون «أية عقبات»، وشدد على أن النيابة العامة عازمة ولديها الإرادة الصلبة لمحاسبة الجناة.

وقال النائب العام إنه لا يمكن الإفصاح عن كل التحقيقات لسرية التحقيق وحفاظا على حسن سير الدعوة الجنائية، متعهدا بالإعلان في الوقت المناسب عن النتائج.

من انتشال جثث ضحايا العاصفة «دانيال» من بين الركام في درنة، 5 أكتوبر 2023. (الهلال الأحمر فرع درنة)

من انتشال جثث ضحايا العاصفة «دانيال» من بين الركام في درنة، 5 أكتوبر 2023. (الهلال الأحمر فرع درنة)

من انتشال جثث ضحايا العاصفة «دانيال» من بين الركام في درنة، 5 أكتوبر 2023. (الهلال الأحمر فرع درنة)

من انتشال جثث ضحايا العاصفة «دانيال» من بين الركام في درنة، 5 أكتوبر 2023. (الهلال الأحمر فرع درنة)

من انتشال جثث ضحايا العاصفة «دانيال» من بين الركام في درنة، 5 أكتوبر 2023. (الهلال الأحمر فرع درنة)