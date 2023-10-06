شركة المياه تعلن أسماء موظفيها من ضحايا «دانيال» في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي أسماء موظفيها بمكتب خدمات درنة الذين توفوا جراء العاصفة «دانيال»، التي ضربت المدينة في العاشر من سبتمبر الماضي.

ونعت الشركة الموظفين الأربعة: منصور عبدالسلام محمد الحصني وعلي صالح عبدالجليل المسوري وعبدالسلام سعد بشير بن احسونة وأسماء رمضان المسوري، حسب بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

تواصل صيانة شبكة الصرف الصحي في درنة

وواصلت فرق الشركة أعمالها من أجل صيانة شبكات المياه والصرف الصحي في درنة، وباقي المناطق المتضررة.

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ونظفت الفرق غرف الصرف الصحي وشبكتها الرئيسية بشارع البحر في درنة أمس.