«صندوق أوبك» يقدم منحة طارئة إلى ليبيا بنصف مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن صندوق «أوبك» للتنمية الدولية عن تخصيص منحة بنصف مليون دولار لدعم جهود الإغاثة والتعافي في ليبيا، في أعقاب الفيضانات التي خلفتها العاصفة «دانيال» الشهر الماضي.

واستجابة لحالة الطوارئ الإنسانية، وافق «صندوق أوبك» على مساعدات بقيمة 500 ألف دولار لتوفير الإغاثة للسكان المتضررين من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمياه النظيفة والمأوى، فضلاً عن تدابير الحماية والوقاية، وفق ما أفاد بيان للصندوق مساء الثلاثاء.

ومن المقرر توجيه المساعدة المالية عن طريق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، لدعم عمليات جمعية الهلال الأحمر الليبي وتقديم المساعدة في الميدان.

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وقال المدير العام لصندوق أوبك عبد الحميد الخليفة: «قلوبنا مع الشعب الليبي الذي عانى من مأساة لا يمكن تصورها بسبب هذه العاصفة المدمرة. وبالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي، نأمل في تقديم الدعم الأساسي للمحتاجين ودعمهم للمساعدة في التعافي من هذه الكارثة».

منحة «صندوق أوبك»

وتهدف منحة «صندوق أوبك» إلى تقديم المساعدة الفورية للمناطق الأكثر تضررًا والأفراد الأكثر ضعفًا من السكان، بما في ذلك الأسر والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

وليبيا عضو مؤسس في صندوق أوبك، وبالتالي فهي غير مؤهلة للحصول على دعم الصندوق باستثناء المنح الطارئة. وفي أعقاب الفيضانات، أكدت ليبيا الحاجة إلى طواقم طبية إضافية ومساعدات طبية عاجلة، وناشدت المجتمع الدولي والجهات الإنسانية المساعدة.

ويعود تاريخ شراكة صندوق أوبك مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى عام 1997، وحتى الآن، قدم «صندوق أوبك» حوالي 32 مليون دولار أميركي على شكل منح لنحو 90 عملية.