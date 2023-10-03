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التومي يوقِّع مذكرة تفاهم مع منظمة إسبانية لإنشاء مستشفى قروي بالبلديات المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 أكتوبر 2023, 05:36 مساء
التومي يوقِّع مذكرة تفاهم مع منظمة إسبانية لإنشاء مستشفى قروي بالبلديات المنكوبة
مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع منظمة «ريمار» الإسبانية. (وزارة الحكم المحلي)
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وقَّع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة رئيس الفريق الحكومي للجنة الطوارئ والاستجابة السريعة، بدرالدين التومي، مذكرة تفاهم للتعاون مع منظمة «ريمار» الإسبانية لإنشاء وإدارة مستشفى قروي في البلديات المنكوبة جراء الفيضانات والسيول الناجمة عن العاصفة «دانيال»، وفق ما أعلنته وزارة الحكم المحلي اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المستشفى القروي سيجري إنشاؤه وإدارته بالتعاون مع وزارة الصحة والبلديات المتضررة، مشيرة إلى أن منظمة «ريمار» الإسبانية هي منظمة غير حكومية تعمل في مجال الإغاثة والتنمية.

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وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز حكومة الوحدة الوطنية لبرامج التعاون والتنسيق مع شركاء ليبيا في التنمية، وفقًا للمتطلبات التي تحددها الحكومة في مواجهة تداعيات الكارثة التي خلَّفتها السيول والفيضانات.

وأضافت وزارة الحكم المحلي أن مذكرة التفاهم تهدف أيضًا إلى تعزيز التعاون بين الحكومة ومنظمة «ريمار» في مجالي الصحة والتنمية المحلية، بما في ذلك تجهيز المستشفى القروي، بالمعدات الطبية اللازمة، وتدريب الكوادر الطبية والطبية المساعدة المحلية.

مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع منظمة «ريمار» الإسبانية. (وزارة الحكم المحلي)
مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع منظمة «ريمار» الإسبانية. (وزارة الحكم المحلي)
مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع منظمة «ريمار» الإسبانية. (وزارة الحكم المحلي)
مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع منظمة «ريمار» الإسبانية. (وزارة الحكم المحلي)
مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع منظمة «ريمار» الإسبانية. (وزارة الحكم المحلي)
مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع منظمة «ريمار» الإسبانية. (وزارة الحكم المحلي)
مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع منظمة «ريمار» الإسبانية. (وزارة الحكم المحلي)
مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع منظمة «ريمار» الإسبانية. (وزارة الحكم المحلي)
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