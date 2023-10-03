الدبيبة يعيد الملحق المالي بسفارة ليبيا في بلجيكا إلى سابق عمله في الداخل

القاهرة - بوابة الوسط

قرر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف، عبدالحميد الدبيبة، إعادة الملحق المالي بالسفارة الليبية في ألمانيا والمكلف موقتا بمهام الملحق المالي بالسفارة الليبية في بلجيكا، أبوبكر عبدالحفيظ الصالحين، إلى سابق عمله في الداخل وفق قراره رقم 729 لسنة 2023، الذي نشرته منصة «حكومتنا» اليوم الثلاثاء.

يأتي بعدما أنهى الدبيبة إعارة سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أمل محمد الطاهر الجراري للعمل بالوزارة، وإحالة إجراءات إعفائها إلى المجلس الرئاسي وفقا للتشريعات النافذة، وفق نص قراره رقم 728 لسنة 2023.

- الصور يعلن فتح تحقيق في واقعة اختلاس بالسفارة الليبية لدى بلجيكا

- الدبيبة ينهي إعارة سفيرة ليبيا لدى بلجيكا للعمل بوزارة الخارجية

- سكرتيرة سفيرة ليبيا لدى بلجيكا تؤكد لقناة «الوسط» صحة «تسريب الجراري»

يأتي ذلك على خلفية اتهام سفيرة ليبيا لدى بلجيكا في قضية فساد مالي، إثر تسريب صوتي للسفيرة أمل الجراري جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الثلاثة الماضية، رافقه جدل واسع، ومطالبات بفتح تحقيق ضدها بشبهة اختلاس المال العام.

تحقيق قضائي في واقعة اختلاس مال عام بالسفارة الليبية لدى بلجيكا

وأعلن النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق في واقعة اختلاس مال عام بالسفارة الليبية لدى بلجيكا، على خلفية اتهام السفيرة أمل الجراري بطلب تحويل 200 ألف دولار إلى حسابها الخاص من مخصصات علاج المرضى.

وقال الصور، خلال مؤتمر صحفي، إن النيابة العامة لم تبلغ بالقضية، ولم تتصد لها إلا بعد إعلانها، لافتا إلى أن الواقعة كانت معروضة أمام الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة. وأكد النائب العام أن النيابة تتعامل مع هذه القضية بـ«جدية»، وستعلن نتائج التحقيق فيها خلال يومين.