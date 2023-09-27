«الأرصاد» يتوقع استمرار هطول الأمطار على مناطق الشمال

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار سقوط أمطار من حين إلى آخر على مناطق الشمال، تكون جيدة على السواحل وبعض الدواخل.

وقال المركز، في تنبيه اليوم الأربعاء، إن الأمطار يصاحبها خلايا من السحب الرعدية، مشيرا إلى استمرار تلك الموجة إلى غدٍ الخميس.

ولفت إلى إمكان تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، داعيا إلى أخذ الحيطة الجوية.

منخفض جوي يؤثر على ليبيا

ويؤثر منخفض جوي على ليبيا خلال الأيام الجارية مع اشتداد سرعة الرياح لتصبح نشطة السرعة ومثيرة للغبار أحيانا، على أن تتكاثر السحب تدريجيا على فترات مع احتمالية تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على طول الساحل الليبي الشمالي من الغرب إلى الشرق، حسب ما قاله مدير الإعلام بمركز الأرصاد محيي الدين علي في مداخلة مع قناة «الوسط» أمس الثلاثاء.

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وقال محيي الدين إن هذا المنخفض يتسبب في تكاثر للسحب الماطرة الجيدة إلى الغزيرة، والسحب العادية أحيانا خاصة على الجبل الأخضر، فيما تكون الأمطار بين المتوسطة والجيدة، مؤكدا أن ما يسببه المنخفض من أمطار لا يرتقي إلى كارثة العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في 10 سبتمبر الجاري، مخلفة أضرارا بشرية ومادية فادحة.