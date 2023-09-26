«الأرصاد»: أمطار وسحب رعدية على مناطق الشمال

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار من حين إلى آخر على مناطق الشمال يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وقال المركز، في تنبيه اليوم الثلاثاء، إن الأمطار ستكون جيدة على بعض المناطق الساحلية اليوم وغدا، مما يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

منخفض جوي يؤثر على ليبيا

وأول من أمس، كشفت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته توقعاتها بخصوص هطول أمطار اليوم وغدا على مناطق الساحل الليبي، مشيرة إلى تحرك سحب نحو السواحل الليبية، مصحوبة بأمطار خفيفة غالبا إلى متوسطة، بينما قد تكون غزيرة محليا عند ظهور الخلايا الرعدية خاصة بمناطق الجبل الأخضر، ورجحت أن يتراوح معدل الأمطار التراكمي بين 5 و25 ملم.

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وطمأنت المؤسسة الجميع بأن تأثير المنخفض على ليبيا ليس بالخطر، مضيفة أنه يُعدّ حالة اعتيادية ليست استثنائية، متوقعة أن تعيق الأمطار جزئيا فرق البحث عن المفقودين بساحل مدينة درنة.