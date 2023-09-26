«المركزي» يشدد على مصارف المنطقة الشرقية بقبول العملات التالفة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر مصرف ليبيا المركزي فروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية من رفض تسلُّم العملات التالفة من العملاء، وشدد على ضرورة تسهيل إجراءات قبولها من المواطنين، بعد أن لاحظ ترددهم على خزينة «المركزي» في بنغازي لاستبدالها.

جاء ذلك في تعميم «المركزي» اليوم الثلاثاء، إلى المديرين العموميين للمصارف التجارية ومديري المناطق للفروع في المنطقة الشرقية، حيث ألزمهم بالضوابط المحددة بهذا الخصوص، وإلا سيضطر إلى اتخاذ إجراءات جزائية ضد المخالفين، حسب »منشور على صفحته بموقع «فيسبوك».

رفض تسلُّم العملات التالفة من المواطنين

وأوضح المصرف المركزي في بيانه أنه لاحظ تردد المواطنين على خزينته في بنغازي من أجل استبدال العملة التالفة، وذلك بعد أن رفضت فروع المصارف قبولها، مع أن هذه المبالغ المطلوب استبدالها لا تتجاوز أحيانا مئة دينار وليست مبالغ كبيرة يضطر العميل إلى إيداعها في حسابه».

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وأشار البيان إلى رصد مفتشي إدارة الرقابة المصرفية، خلال جولاتهم على فروع المصارف، وجود رصيد للعملة التالفة ضمن خزائنها، ولم تسلم إلى الخزائن الرئيسية، داعيا إلى تسليمها وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.