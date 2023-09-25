ضبط فتى يسرق الأغنام في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت مديرية أمن طرابلس، اليوم الإثنين، بضبط فتى متهم في عدة جرائم سرقة أغنام بنطاق عين زارة، وجرى إحالته إلى نيابة الأحداث، التي قررت بدورها إيداعه دار التربية والتوجيه.

وأشارت المديرية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن مركز شرطة عين زارة تلقى بلاغات متعددة من مواطنين تعرضوا لسرقة أغنامهم، لافتة إلى أن البلاغات اشتركت كون المسروق أغنامًا والسارق يقود سيارة نوع «تويوتا سكويا».

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وأوضح المنشور أن مركز الشرطة شكَّل «فريق تحري»، حيث جرى التعرف على السيارة وضبط سائقها الذي اعترف بما نُسِب إليه، وجرى إحالته إلى نيابة الأحداث التي بدورها أحالته للحبس بدار التربية والتوجيه.