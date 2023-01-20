الداخلية تعلن سقوط تشكيل عصابي لسرقة الأغنام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الجمعة، ضبط تشكيل عصابي اعتاد على سرقة الأغنام من المزارع المجاورة للمشروع الزراعي براك الشاطئ.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن أعضاء التحري والقبض بقسم البحث الجنائي بالمديرية أمن الشاطئ باشروا عمليات التحري عن هؤلاء الأشخاص

بعد ورود بلاغات إلى مركز شرطة قيرة بمديرية أمن الشاطئ.

وحسب البيان، فقد جرى القبض على التشكيل العصابي الذي يتكون من أربعة أشخاص، هم:

▪️«خ.ب.م. أ» من مواليد 1989م ليبي الجنسية مقيم بمنطقة براك.

▪️ «أ.م.ن.أ» من مواليد 1994م ليبي الجنسية مقيم بمنطقة براك.

▪️ «م.أ.م.ع» من مواليد1979م نيجيري الجنسية مقيم بمنطقة قيرة.

▪️ «ح. م» من مواليد 1980م ليبي الجنسية مقيم بمنطقة تامزاوة.

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واعترف المتهمون الأول والثاني والثالث بسرقة الأغنام من 10 حظائر، بواقع ما بين 2 إلى 4 رؤوس أغنام من كل حظيرة من المزارع، وبيعها إلي المتهم الرابع، الذي اعترف بشراء الأغنام وذبحها وبيعها في مجزرته الواقعة بمحلة تامزاوة، حسب بيان الوزارة.

وأقر المتهم الثاني باستخدام مركبته لنقل الأغنام المسروقة، التي جرى ضبطها أيضاً، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

سيارة استخدمها التشكيل العصابي في سرقة الأغنام. (وزارة الداخلية)