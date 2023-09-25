«الأعلى للطاقة» يطالب بالإسراع في التفاوض مع الشركات العالمية لبدء الاستثمار بحوض غدامس

القاهرة - بوابة الوسط

طالب المجلس الأعلى لشؤون الطاقة برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، المؤسسة الوطنية للنفط بضرورة الإسراع في التفاوض مع الشركات العالمية لبدء الاستثمار في حوض غدامس، وكذلك تقديم الدعم للبلديات المنكوبة جراء الفيضانات التي شهدتها مناطق شرق ليبيا.

وعقد المجلس الأعلى لشؤون الطاقة اجتماعه العادي السابع بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، برئاسة الدبيبة والذي خُصِّص «لمناقشة نتائج تفاوض المؤسسة الوطنية للنفط، مع عدد من الشركات العالمية بشأن الاستثمار في القطعة NC7 الذي كُلّفت به المؤسسة في اجتماعات سابقة للمجلس» وفق ما نشرته حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك».

نتائج التفاوض مع الشركات العالمية

وخلال الاجتماع قدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة عرضًا ضوئيًا بشأن نتائج التفاوض مع الشركات العالمية لاستثمار القطعة الواقعة في حوض غدامس المحددة منذ العام 1979.

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وبحسب حكومة الوحدة الوطنية، فقد كشفت الدراسات وجود احتياطي نفطي وغازي في القطعة «NC7» بحوض غدامس، «يبلغ حوالي 64 مليون برميل نفط و39 مليون برميل مكثفات، وما حجمه 2.4 تريليون قدم مكعب من الغاز».

وأكد المجلس الأعلى لشؤون الطاقة خلال الاجتماع «ضرورة الاستمرار والإسراع في التفاوض مع الشركات العالمية لبدء الاستثمار في القطعة لأهميته في دعم الاقتصاد الوطني».

اعتماد مبادرة التقليل من الانبعاثات الكربونية

وأضافت حكومة الوحدة الوطنية أن المجلس الأعلى للطاقة اعتمد خلال هذا الاجتماع، مبادرة المؤسسة الوطنية للنفط بشأن التقليل من الانبعاثات الكربونية وتكثيف الجهود وتوجيه كل المؤسسات للعمل بهذه المبادرة.

كما قدم بن قدارة إحاطة للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة بالجهود المبذولة من طرف المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء باعتبارهما أعضاء بالمجلس، بشأن دعم المناطق المنكوبة وتنفيذ الأعمال المناطة بهما.