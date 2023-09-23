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الفيضانات تخرب مستشفى المخيلي.. ومديره يدعو إلى التدخل لاستئناف العمل (صور)

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد السبت 23 سبتمبر 2023, 01:52 مساء
الفيضانات تخرب مستشفى المخيلي.. ومديره يدعو إلى التدخل لاستئناف العمل (صور)
آثار تدمير في مستشفى المخيلي العام نتيجة الفيضانات. (تصوير: الصغير الحداد)
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دعا مدير مستشفى قرية المخيلي، محمد أبوبكر، وزارة الصحة وكل الجهات في الدولة إلى توفير الاحتياجات الطبية جميعها، بعد خروج المستشفى عن العمل بسبب الفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية في 10 و11 سبتمبر الجاري.

وقال أبوبكر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الأجهزة والمعدات جميعها في المستشفى تعرضت للإتلاف، ولم تعد تعمل بسب كمية المياه الكبيرة التي أغرقت أقسام وحجرات المستشفى.

مستشفى المخيلي يخدم عدد من المناطق 
ونوه إلى أن المستشفى العام، الذي يقع جنوب مدينة القبة، وعلى بُعد نحو 85 كيلومترا من مركز المدينة، يقدم خدماته لعدد كبير من المواطنين والمرضى في منطقة المخيلي، والمناطق القريبة منها.

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انتشال جثمان سودانية
قبل ذلك، أكد رئيس جمعية الهلال الأحمر- فرع القبة، صلاح الفرجاني، انتشال ودفن جثة جرفتها مياه العاصفة «دانيال» في إحدى مناطق المخيلي، أمس الجمعة.

وأوضح الفرجاني، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الجثمان الذي جرى انتشاله لإمراة تحمل الجنسية السودانية، وأن عملية الدفن تمت بالتعاون مع النيابة والجهات الرسمية في المنطقة.

آثار تدمير في مستشفى المخيلي العام نتيجة الفيضانات. (تصوير: الصغير الحداد)
آثار تدمير في مستشفى المخيلي العام نتيجة الفيضانات. (تصوير: الصغير الحداد)
آثار تدمير في مستشفى المخيلي العام نتيجة الفيضانات. (تصوير: الصغير الحداد)
آثار تدمير في مستشفى المخيلي العام نتيجة الفيضانات. (تصوير: الصغير الحداد)
آثار تدمير في مستشفى المخيلي العام نتيجة الفيضانات. (تصوير: الصغير الحداد)
آثار تدمير في مستشفى المخيلي العام نتيجة الفيضانات. (تصوير: الصغير الحداد)
آثار تدمير في مستشفى المخيلي العام نتيجة الفيضانات. (تصوير: الصغير الحداد)
آثار تدمير في مستشفى المخيلي العام نتيجة الفيضانات. (تصوير: الصغير الحداد)
آثار تدمير في مستشفى المخيلي العام نتيجة الفيضانات. (تصوير: الصغير الحداد)
آثار تدمير في مستشفى المخيلي العام نتيجة الفيضانات. (تصوير: الصغير الحداد)
آثار تدمير في مستشفى المخيلي العام نتيجة الفيضانات. (تصوير: الصغير الحداد)
آثار تدمير في مستشفى المخيلي العام نتيجة الفيضانات. (تصوير: الصغير الحداد)
آثار تدمير في مستشفى المخيلي العام نتيجة الفيضانات. (تصوير: الصغير الحداد)
آثار تدمير في مستشفى المخيلي العام نتيجة الفيضانات. (تصوير: الصغير الحداد)
آثار تدمير في مستشفى المخيلي العام نتيجة الفيضانات. (تصوير: الصغير الحداد)
آثار تدمير في مستشفى المخيلي العام نتيجة الفيضانات. (تصوير: الصغير الحداد)
آثار تدمير في مستشفى المخيلي العام نتيجة الفيضانات. (تصوير: الصغير الحداد)
آثار تدمير في مستشفى المخيلي العام نتيجة الفيضانات. (تصوير: الصغير الحداد)
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