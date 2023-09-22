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حكومة الدبيبة: 24 دولة سيَّرت 7 سفن و65 طائرة إغاثية إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 سبتمبر 2023, 01:04 صباحا
حكومة الدبيبة: 24 دولة سيَّرت 7 سفن و65 طائرة إغاثية إلى ليبيا
وصول المساعدات القطرية إلى مطار بنينا في بنغازي، الخميس 21 سبتمبر 2023. (السفارة القطرية في ليبيا)
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قالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، إن 24 دولة سيَّرت رحلات إغاثية إلى ليبيا، من خلال 65 طائرة إغاثية وحوالي 7 سفن، نقلت مساعدات إنسانية لمواجهة آثار السيول والفيضانات بشرق ليبيا.

جاء ذلك في مؤتمر للفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة بشأن آخر تطورات الأوضاع في المنطقة الشرقية والجهود الحكومية لإغاثة الأهالي.

قطر ترسل 210 أطنان مساعدات إلى ليبيا
وأضافت حكومة الدبيبة أن قطر سيَّرت طائرتين تابعتين للقوات الجوية الأميرية، محملتين بمساعدات تقدر بنحو 90 طنًا، تشتمل مستلزمات إيواء، ومولدات كهرباء، ومساعدات طبية وغذائية، ومستهلكات إغاثية أخرى، وبالتالي يصل إجمالي عدد الطائرات القطرية المحملة بالمساعدات الإغاثية إلى ليبيا 6 طائرات بحمولة إجمالية قدرها 210 أطنان، لافتة إلى اعتزام الدوحة إرسال سفينة محملة ببيوت جاهزة ومستشفى ميداني خلال الأيام المقبلة.

- وصول 90 طنًا من المساعدات القطرية إلى بنغازي للمتضررين من الفيضانات

وأشارت إلى وصول الطائرة الإغاثية الثامنة من الجسر الجوي الكويتي اليوم الخميس وعلى متنها 10 أطنان من المستلزمات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى إرسال الجزائر فريق الحماية المدنية الثاني إلى مدينة درنة، لمواصلة عمليات الإنقاذ والإغاثة.

وأرسلت بريطانيا معدات مواد خاصة بالإيواء ومستلزمات النظافة الصحية، حيث تواصل تسليم المزيد من الإمدادات الضرورية إلى المناطق المنكوبة شرق البلاد، بالإضافة إلى 13 طنًا من المعدات الحيوية المقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

هولندا قدم مليوني يورو مساعدات إلى لبيبا
وقالت حكومة الدبيبة إن هولندا قدمت دعمًا إلى ليبيا بمبلغ مليوني يورو من الميزانية الإنسانية الهولندية لتوفير الغذاء والدواء والمأوى والرعاية الطبية للمتضررين من السيول شرق البلاد.

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