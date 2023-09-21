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وصول 90 طنًا من المساعدات القطرية إلى بنغازي للمتضررين من الفيضانات

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الخميس 21 سبتمبر 2023, 09:59 مساء
وصول 90 طنًا من المساعدات القطرية إلى بنغازي للمتضررين من الفيضانات
وصول المساعدات القطرية إلى مطار بنينا في بنغازي، الخميس 21 سبتمبر 2023. (السفارة القطرية في ليبيا)
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استقبل مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، اليوم الخميس، طائرتي شحن عسكريتين قادمتين من دولة قطر تحملان 90 طنًا من المساعدات المقدمة لدعم المتضررين من العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر الأسبوع الماضي مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وقال المكتب الإعلامي بسفارة قطر لدى ليبيا في بيان تلقته «بوابة الوسط»: «حطت اليوم الخميس 21 سبتمبر الجاري بمطار بنينا الدولي في بنغازي، طائرتان تابعتان للقوات الجوية الأميرية محملتان بمساعدات تقدر بنحو 90 طنًا، وتشتمل على مستلزمات إيواء، مولدات كهرباء، مساعدات طبية وغذائية ومستهلكات إغاثية أخرى»، وذلك بناء على توجيهات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني باستمرار الجسر الجوي لدعم الأشقاء في ليبيا.

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وجدد سفير قطر لدى ليبيا خالد محمد بن زابن الدوسري التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين، مشددًا على وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب دولة ليبيا الشقيقة في كل الأزمات والصعوبات التي يواجهها الشعب.

حجم المساعدات القطرية
ونوه السفير الدوسري إلى استمرار الجسر الجوي بين قطر وليبيا بناء على توجيهات أمير البلاد لدعم الأشقاء في ليبيا، مقدرًا حجم «المساعدات التي قدمتها دولة قطر حتى الآن بـ 209 أطنان، تحتوي على مستشفى ميداني متكامل، ومساعدات طبية وغذائية ومستلزمات إيواء ومولدات كهرباء ومستهلكات إغاثية أخرى، جرى نقلها تباعًا».

وصول المساعدات القطرية إلى مطار بنينا في بنغازي، الخميس 21 سبتمبر 2023. (السفارة القطرية في ليبيا)
وصول المساعدات القطرية إلى مطار بنينا في بنغازي، الخميس 21 سبتمبر 2023. (السفارة القطرية في ليبيا)
وصول المساعدات القطرية إلى مطار بنينا في بنغازي، الخميس 21 سبتمبر 2023. (السفارة القطرية في ليبيا)
وصول المساعدات القطرية إلى مطار بنينا في بنغازي، الخميس 21 سبتمبر 2023. (السفارة القطرية في ليبيا)
وصول المساعدات القطرية إلى مطار بنينا في بنغازي، الخميس 21 سبتمبر 2023. (السفارة القطرية في ليبيا)
وصول المساعدات القطرية إلى مطار بنينا في بنغازي، الخميس 21 سبتمبر 2023. (السفارة القطرية في ليبيا)
وصول المساعدات القطرية إلى مطار بنينا في بنغازي، الخميس 21 سبتمبر 2023. (السفارة القطرية في ليبيا)
وصول المساعدات القطرية إلى مطار بنينا في بنغازي، الخميس 21 سبتمبر 2023. (السفارة القطرية في ليبيا)
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