مراسلة «سكاي نيوز» البريطانية: رأيت كثيرا من الغضب والإحباط في درنة ولم أر «إرهابيين»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مراسلة شبكة «سكاي نيوز» آليكس كروفورد، إنها رأت «الكثير من الغضب، الكثير من الإحباط، والكثير من الناس من جميع الأعمار والخلفيات يطالبون بالتغيير»، ولم ترى «أي إرهابيين»، وذلك تعليقًا على تظاهرات درنة الإثنين الماضي.

وأضافت كروفورد، عبر حسابها على موقع «إكس» أن أحدًا من فريقها الصحفي «لم يشعر بأي قدر من عدم الأمان، متابعة: «بل كان الجميع يتدافعون لمساعدتنا والاعتناء بنا».

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جاءت حديث مراسلة «سكاي نيوز» بعد جدل أثير عقب التظاهرات الحاشدة في وسط درنة، مع مزاعم عن مطالبة سلطات شرق البلاد الصحفيين بمغادرة المدينة، تزامنًا مع تخريب شبكة الاتصالات والإنترنت، واتهامات بتسييس كارثة «دانيال».

وطالب المتظاهرون في درنة بإسقاط مجلس النواب وتوحيد ليبيا، مرددين هتافات هتافات من بينها «دم الشهداء ما يمشي هباء»، و«الشعب يريد إسقاط البرلمان» و«ليبيا، ليبيا، ليبيا، ليبيا».