فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في مدينة درنة، فما زالت الآمال منعقدة على إيجاد ناجين جدد وسط قائمة المفقودين المرتفعة.

ونشرت وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب صورا تظهر فرحة فرق الإنقاذ والوحدات العسكرية والأمنية بـ«ازدياد أعداد الناجين مع استمرار عمليات البحث والدعم والمُساعدات والإغاثة الوطنية والدولية للمدينة»، حسب ما جاء على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

إشادة بفرق الإنقاذ من جميع المناطق

وأشادت الوزارة بالفرق القادمة من جميع ربوع الوطن لمساعدة «إخوانهم المتضررين في مدن الجبل الأخضر»، مشيرة إلى أن الأمر يعكس وحدة الشعب والوطن.

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وفي مؤتمر صحفي أمس، أكد الناطق باسم «القيادة العامة» اللواء أحمد المسماري استمرار جميع فرق الإنقاذ في العمل على الأرض مع وصول فرق دولية أخرى وطائرات إغاثة، مشيرا إلى أن قائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر أصدر قرارا بعدم مغادرة أي فرقة من فرق الإنقاذ قبل إتمام مهامها وتكريمها بشكل يليق بليبيا.

أفراد إحدى فرق الإنقاذ في درنة مبتهجون بعد العثور على ناجين، 19 سبتمبر 2023. (وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

أفراد فرقة إنقاذ في درنة بعد العثور على ناجين، 19 سبتمبر 2023. (وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

أفراد فرقة إنقاذ في درنة بعد العثور على ناجين، 19 سبتمبر 2023. (وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

أفراد فرقة إنقاذ في درنة بعد العثور على ناجين، 19 سبتمبر 2023. (وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب)