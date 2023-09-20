العثور على 51 جثة لضحايا «دانيال» في 6 أودية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدير مركز طب الطوارئ والدعم فرع طرابلس محمد كبلان العثور 51 جثة لضحايا العاصفة «دانيال» في ستة أودية في بلدية درنة.

وعثر فريق المركز على 17 جثة بوادي العصاد، أخرج أربعة منها فقط، فيما لم ينجح في إخراج باقي الجثث لصعوبة التضاريس الجبلية، حسب تصريح كبلان خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، نقلته صفحة المركز على موقع «فيسبوك».

انتشال جثامين عدد من الضحايا

وأضاف كبلان أن الفرق انتشلت 20 جثة في وادي لقي بالفتائح، وعثرت أيضا على 14 جثمانا وسط الصخور في شواطئ وديان لوقى وشق الواتر وحلق البطوم في درنة، ونجحت في إخراج ثلاث جثث منها.

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ولفت إلى أن فريقا خامسا توصل إلى موقع به جثث عديدة في الساحل الشرقي بوادي درنة، لكن استخراجها يحتاج إلى عمليات حفر دقيقة في نطاق خمسة أمتار في كل الاتجاهات.

انتشال جثمان أحد ضحايا العاصفة «دانيال» في وادي بدرنة، 19 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)

انتشال جثمان أحد ضحايا العاصفة «دانيال» في وادي بدرنة، 19 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)

انتشال جثمان أحد ضحايا العاصفة «دانيال» في وادي بدرنة، 19 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)

انتشال جثمان أحد ضحايا العاصفة «دانيال» في وادي بدرنة، 19 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)

فريق طب الطوارئ والدعم خلال انتشال جثامين لضحايا العاصفة «دانيال» في وادي بدرنة، 19 سبتمبر 2023. (صفحة المركز على فيسبوك)

فريق طب الطوارئ والدعم خلال انتشال جثامين لضحايا العاصفة «دانيال» في وادي بدرنة، 19 سبتمبر 2023. (صفحة المركز على فيسبوك)